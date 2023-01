14-01-2023 21:02

La Gioiella Prisma Taranto ha dominato l’anticipo della quarta giornata di ritorno della Superlega di volley maschile.

I pugliesi hanno piegato la WithU Verona per tre set a zero, con i parziali di 25-22, 25-22, 25-20. Per Taranto è il ritorno alla vittoria dopo un digiuno che durava dallo scorso novembre: in classifica è ora decima a 13 punti.

Verona, che inanella invece la quarta sconfitta di fila, è ottavo a 19 punti. Top scorer del match è Oleg Antonov con 18 punti.