Volley, Trento si porta sul 2 a 0. Milano allunga la serie alla quarta gara

Si sono giocate le gare 2 delle semifinali dei playoff scudetto di Superlega

17-04-2023 10:18

Risultati Gara 2 Semifinali Play Off SuperLega Credem Banca:

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova 3-2 (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino 1-3 (19-25, 22-25, 25-20, 20-25)

Milano riporta i conti della serie in parità e trova il successo in Gara 2 della Semifinale Scudetto imponendosi al tie break sui Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova (25-18, 20-25, 25-21, 21-25, 15-9). Prende la rincorsa la squadra di Roberto Piazza che riesce a capitalizzare la seconda sfida al meglio delle cinque affermandosi con grinta e determinazione sugli uomini di Blengini.

Tutta in salita per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la serie di Semifinale dei Play Off Scudetto. Gara 2 è vinta da Itas Trentino in poco meno di due ore di gioco ed ora la formazione Vicecampione del Mondo è avanti due a zero nella serie. Mercoledì a Trento avrà il primo match ball per raggiungere la Finale. La battuta deficitaria della squadra biancorossa è stato l’ago della bilancia di questa partita: ben 27 errori in 4 set con soli 2 ace messi a segno.