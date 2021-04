Volley, Valentina Diouf torna in Italia: annunciata a Perugia

Dopo due stagioni in Corea e una in Brasile torna in Italia l’opposto Valentina Diouf. La giocatrice, ex Busto Arsizio, torna in Serie A: la Bartoccini Perugia (che ha da poco detto addio a Veronica Angeloni e Serena Ortolani) accoglie l’ex baby prodigio.

La notizia era nell’aria già dalla giornata di ieri pomeriggio, 22 aprile, ma è stata ufficializzata e confermata con la Conferenza stampa odierna del club tenuta da presidente e dalla stessa giocatrice.

“Sono molto contenta – ha detto – spero di vedere presto i palazzetti pieni e di conoscere tutti i tifosi”.

OMNISPORT | 23-04-2021 12:31