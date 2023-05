Volley, verso Trento - Civitanova: chi vince è campione d'Italia

Ultimo atto della Superlega

16-05-2023 10:15

Dopo la fine del campionato di volley femminile tocca alla suprlega di volley maschile. Domani serà sarà assegnato lo scudetti a gara 5 con il match in programma alle 20.30 tra Itas Trentino e Cucine Lube Cibitanova.

L’Itas Trentino ha già disputato diciassette partite di spareggio nell’arco delle sue venti partecipazioni ai Play Off Scudetto, vincendone undici (l’ultima il 25 aprile 2023, proprio in casa con Piacenza per la Semifinali). Fra le mura amiche il bilancio di questo tipo di incontri racconta di undici vittorie in dodici match, fra cui anche quelle nel 2008 e 2013 in Finale sempre su Piacenza, che è stata anche l’unica a vincere nell’allora PalaTrento (Gara 5 di Finale 2009).

Il risultato verificatosi più spesso è stato il tie break: sette volte sue diciassette, con tre vittorie gialloblù; rispetto alla Cucine Lube un solo precedente spareggio, relativo alla scorsa stagione: Gara 5 di Semifinale conclusa proprio al quinto set in favore dei marchigiani. Fra le partite da “dentro o fuori” disputate con i biancorossi va però annoverata anche la Finale Scudetto 2012, giocata con la formula del V-Day (gara unica, in campo neutro): 22 aprile, sconfitta per 2-3 al Forum di Assago.

La difesa del tricolore da parte della Cucine Lube Civitanova raggiungerà il suo apice nel confronto in notturna da disputare nel quartier generale gialloblù. In arrivo una sfida senza appello. La Lube si giocherà al quinto match lo Scudetto per la quarta volta nella storia. Il bilancio dei precedenti è di 2-1. Nel 2005/06 il Club marchigiano ha alzato al cielo il suo primo stendardo grazie al successo con il massimo scarto al quinto round contro Treviso al BPA Palas di Pesaro. Il titolo fu assegnato alla bella anche nel 2017/18, quando i biancorossi caddero in tre set a Perugia, ma l’occasione per un riscatto in grande stile arrivò l’anno successivo (2018/19), con Civitanova capace di centrare una grande rimonta dopo essersi trovata sotto 2-0 in Gara 5 al PalaBarton.