Volley, Zaytsev promette: "Cerchiamo il riscatto"

04-01-2023 17:52

La Lube Civitanova cerca di cancellare l’eliminazione della Coppa Italia ripartendo dalla Superlega e dal match contro Modena.

A Corriere Adriatico, Ivan Zaytsev ha spiegato: “Vedo negli occhi dei miei compagni la voglia di riscatto. L’eliminazione dalla Coppa Italia nella partita contro Milano ancora brucia . Stiamo lavorando molto per farci trovare pronti per l’impegno di sabato a Modena. Se riusciremo a mettere in campo l’attuale stato di incazzatura che abbiamo sarà una partita comunque delicata per noi ma che affronteremo con il giusto stato mentale”.

Il 10 gennaio sarò poi sfida allo Sport Lisboa e Benfica per la Champions.