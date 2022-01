Volta a la Comunitat Valenciana: svelato il percorso 2022

14-01-2022 10:38

Mancano una quindicina di giorni al via dell’edizione 2022 della Volta a la Comunitat Valenciana.

La breve corsa a tappe spagnola, che quest’anno vedrà il debutto stagionale di vari corridori di alto livello (tra questi Vincenzo Nibali e Remco Evenepoel), si terrà dal 2 al 6 febbraio prossimi e presenterà la sua novità più importante nella terza frazione, ovvero un arrivo sulla salita di Antena de Magmos.

La corsa molto probabilmente si deciderà entro le prime tre tappe. Prima infatti dell’arrivo in quota, la prima frazione prevede un percorso piuttosto mosso e una seconda giornata con qualche salita, che però non dovrebbe precludere agli sprinter la possibilità di giocarsi la tappa in volata.

Il terzo giorno, è quello della tappa regina, con la salita finale che raggiunge picchi del 10% e che negli ultimi tre chilometri sarà sullo sterrato, dando il primo assaggio di quello che i corridori incontreranno un mese dopo alla Strade Bianche. Qui si deciderà la classifica finale della corsa, considerato che le ultime due frazioni sono disegnate per concludersi in volata rispettivamente a Torrevieja e Valencia. Chi succederà a Stefan Kung vincitore lo scorso anno?

