Vuelta 2022, Mas punta al bottino pieno: “Voglio vincerla”

17-12-2021 12:43

Non si nasconde Enric Mas. Al corridore della Movistar, emblema di solidità e concretezza nei grandi giri (sempre tra i migliori 6 negli ultimi due anni nelle corse a tappe di tre settimane), la Vuelta Espana 2022 si addice parecchio e per questo si presenterà al via da Utrecht col chiaro obiettivo di vincerla.

“Il prossimo anno sia il Tour che la Vuelta hanno percorsi molto belli e, specialmente la Vuelta con la cronosquadre e molte tappe di montagna, che mi piacciono molto” ha affermato il classe 1995 dopo la presentazione del Grand Tour iberico.

“Andrò per vincere, senza se e senza ma. Sono contento della squadra, si è rafforzata bene, credo che quest’anno abbiamo fatto un passo avanti in questo senso e sono sicuro che si noterà in corsa” ha proclamato Mas, deciso come non mai a conquistare il primo successo della carriera in una grande corsa a tappe.

OMNISPORT