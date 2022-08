Vuelta 2022: Vendrame e Hänninen costretti al ritiro

26-08-2022 13:09

Anche oggi alla Vuelta arriva la notizia di due ciclisti costretti a dare forfait.

Archiviati i casi di positività al covid dell’olandese Daan Hoole della Trek Segafredo prima e Jan Hirt della Intermarché-Wanty-Gobert poi, oggi a dire addio alla corsa iberica sono i due corridori della AG2R Citroën Team, Andrea Vendrame e Jaakko Hänninen che purtroppo, non partiranno per la settima tappa della Vuelta Espana 2022.

Lo ha comunicato sui propri social la formazione francese. Non inizia bene quindi la tappa che scatterà fra poco da Camargo e si concluderà a Cistierna per il team transalpino che prenderà il via senza due dei suoi effettivi.