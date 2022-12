Vuelta 2023, storica partenza da Barcellona

20-12-2022 13:31

È stato svelato il percorso delle prime due tappe della Vuelta ã España 2023.

Il giro di Spagna partirà il 26 agosto da Barcellona, per quello che sarà un ritorno atteso da 60 anni: la precedente e unica partenza dalla metropoli catalana risale infatti al 1962.

“Barcellona è una città che ama lo sport, in particolare il ciclismo – le parole entusiaste pronunciate dal vice sindaco della città, James Collboni, durante la presentazione – Il ritorno de La Vuelta a Barcellona dopo 60 anni è una notizia meravigliosa, non solo perché ci dà la possibilità di vivere un evento sportivo importante, ma perché ci dimostra, ancora una volta, quale forza trainante sia lo sport per l’economia della nostra città. La Vuelta 23 sarà per noi l’occasione per mostrare la ricchezza culturale, sociale e artistica della nostra città”

Nel dettaglio Barcellona ospiterà una partenza e due arrivi: la tappa inaugurale sarà una cronometro di 14,6 km che partirà dall’area circostante il Porto Olimpico e in particolare dalla spiaggia di Somorrostro, per concludersi presso l’Avenida de la Reina Maria Cristina.

La tappa successiva prenderà il via da Mataró per concludersi di nuovo a Barcellona, dopo 181,3 km, presso il Lluís Stadio Olimpico della Compagnia e dopo le scalate al Coll de Sant Bartomeu e al Coll d’Estenalles, prima dell’iconica salita finale del Montjuic.

Barcellona sarà anche la sede della presentazione ufficiale delle squadre e di altri eventi a latere, come anticipato da Javier Guillen, direttore Generale de La Vuelta: “La città sarà anche la cornice di altri importanti eventi legati a La Vuelta, a partire dalla presentazione ufficiale del percorso, che si svolgerà nel Palau de la Música Catalana il 10 gennaio”.