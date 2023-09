Vuelta 2023 tappa 19, Dainese beffa Ganna allo sprint: l'Italia torna grande a Iscar

Sventola il tricolore in Spagna: Alberto Dainese, sul traguardo di Iscar, brucia a una manciata di metri dal traguardo Pippo Ganna, che ormai ha preso gusto a lanciarsi in volata

15-09-2023 19:00

Il digiuno è finalmente terminato: dopo 46 tappe in linea (cronometro escluse) l’Italia torna a far festa alla Vuelta, con Alberto Dainese che sul traguardo di Iscar brucia a una manciata di metri dal traguardo quel Pippo Ganna che ormai c’ha preso gusto, tanto da lanciarsi in volata con la ferocia e la maestria di un vero sprinter.

Solo che Dainese sprinter lo è da sempre, e con un pizzico d’astuzia riesce a rimontarlo sul più bello, consegnando alla DSM Firmenich la seconda vittoria di tappa dopo la cronosquadre d’apertura. A completare il piccolo capolavoro tricolore anche il quarto posto di Davide Cimolai, che suggella una giornata davvero indimenticabile per i colori azzurri.

Groves cade a meno di 2 km dal traguardo

Vero è che il grande convitato al banchetto delle volate, vale a dire Kaden Groves, suo malgrado s’è dovuto tirare fuori dalla mischia: una caduta a poco meno di due chilometri dal traguardo, con ha coinvolto 5 corridori (anche due della DSM), lo ha visto finire a terra, costretto a rinunciare a seguire la testa del gruppo, proprio mentre la Ineos Granadiers stava lavorando a meraviglia per mettere Ganna nelle condizioni di sferrare la zampata vincente.

Un proposito che s’è dovuto scontrare però con la favolosa rimonta di Dainese, che ha avuto il merito di farsi trovare davanti al momento della caduta dei compagni, evitando di rimanerne coinvolto, per poi uscire con i tempi giusti e rimontare prima Cortina (che ha chiuso quinto), quindi Top Ganna, che colleziona la seconda piazza d’onore dopo quella nella volata di Burriana.

Sepp Kuss mantiene la maglia rossa

Nessuna novità di sorta per ciò che riguarda la classifica generale: tutto secondo copione per Sepp Kuss, che mantiene la maglia rossa e ormai dovrà unicamente badare a non perdere quel tesoretto di 17 secondi su Vingegaard nell’ultima tappa “mossa”, quella che domani arriverà a Guadarrama.

Poi la passerella di Madrid potrebbe nuovamente vedere l’Italia protagonista, perché per Dainese, Ganna e Cimolai potrebbe scapparci un’altra opportunità per chiudere col botto le tre settimane spagnole.

ALBERTO DAINESE 10. Volata favolosa del velocista della DSM Firmenich, che dopo qualche piazzamento di troppo studia il piano perfetto per non uscire troppo presto, evitare che il vento possa in qualche modo condizionarne la volata e poi prendere la scia di Cortina, utile per lanciarlo a bocca spalancata verso l’allungo decisivo. Vittoria studiata nei minimi dettagli, con tanto di pericolo scampato nella caduta che coinvolge alcuni suoi compagni, e per questo ancora più bella e meritata.

Le pagelle della 19esima tappa: i top

KADEN GROVES 5,5. La caduta non è colpa sua, ed è pura sfortuna. Però Groves commette un errore che alla lunga gli risulta fatale: si fa cogliere un po’ troppo indietro rispetto agli altri velocisti nel momento in cui s’innesca la carambola che manda a terra 5 uomini (lui compreso). A volte servirebbe più furbizia per evitare di complicarsi la vita per niente. Occasione persa, e non solo per via del destino.

La caduta non è colpa sua, ed è pura sfortuna. Però Groves commette un errore che alla lunga gli risulta fatale: si fa cogliere un po’ troppo indietro rispetto agli altri velocisti nel momento in cui s’innesca la carambola che manda a terra 5 uomini (lui compreso). A volte servirebbe più furbizia per evitare di complicarsi la vita per niente. Occasione persa, e non solo per via del destino. JUAN SEBASTIAN MOLANO 4,5. Con Groves fuori dai giochi, era il colombiano il logico favorito per la vittoria di tappa. Risultato? Ventesimo al traguardo, senza mai farsi vedere né in testa al gruppo, né con uomini UAE al fianco per provare a risalire la corrente. Forse è la stanchezza, o forse pensa già a Madrid. Però le perplessità rimangono.

La classifica generale dopo la 19esima tappa