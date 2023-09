Vuelta 2023, Evenepoel vola: Remco a 50 vittorie. Kuss fa un passo gigante verso Madrid

Remco centra la terza vittoria di tappa in questa Vuelta. In casa Jumbo Visma, invece, la sensazione è che ormai tutti, ma proprio tutti, lavorino per consentire a Kuss di vivere il suo sogno

14-09-2023 18:46