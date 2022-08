Vuelta a Espana 2022: sesta e settima tappa a Vine e Herrada. Evenepoel in rosso

26-08-2022 17:29

Arrivo in volata tra cinque corridori nella settima tappa della Vuelta a Espana 2022, la Camargo-Cistierna di 190 km, e successo dello spagnolo Jesus Herrada della Cofidis, che batte Samuel Battistella dell’Astana Qazaqstan Team e il britannico Fred Wright della Bahrain Victorious. In maglia rossa c’è sempre il belga Remco Evenepoel della Quick Step-Alpha Vinyl Team, simbolo del primato conquistato ieri nell’arrivo in salita Ascensión al Pico Jano San Miguel de Aguayo, tappa vinta per distacco dall’australiano Jay Vine dell’Alpecin-Deceunink con 15 secondi di vantaggio proprio su Evenepoel, che in classifica generale ha 21 secondi di vantaggio sul francese Rudy Molard della Groupama-FDJ e 28 sullo spagnolo Enric Mas della Movistar, mentre lo sloveno Primoz Roglic della Jumbo-Visma è quarto a 1’01″.