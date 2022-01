Vuelta a España 2023: la Grande Partenza sarà a Barcellona

24-01-2022 13:09

Sarà la città di Barcellona ad ospiterà la Grande Partenza della Vuelta a España 2023. A dare l’ufficialità in un annuncio congiunto è stata l’amministrazione del capoluogo catalano e Unipublic, organizzatore dell’evento.

La corsa si aprirà dunque il prossimo anno con una cronometro individuale cittadina, così come anche la seconda frazione sarà incentrata sulla città sede dei Giochi Olimpici 1992. Ad oggi non ci sono ancora news ne ufficialità per quanto riguarda il percorso.

Probabile però che la scleta ricada su una possibile giornata impegnativa, con un percorso che potrebbe includere il circuito di Montjuic che tradizionalmente decide la Volta a Catalunya.

