Vuelta Espana, Almeida capitano dell’UAE Team Emirates

13-08-2022 12:30

Sarà Joao Almeida il leader designato dell’UAE Team Emirates per la prossima Vuelta Espana. Il lusitano, al debutto assoluto sulle strade del Grande Giro iberico, proverà a dir la sua per la maglia roja contando sull’apporto di una formazione variegata e di qualità.

In salita infatti Almeida potrà appoggiarsi a Brandon McNulty, Jan Polanc, Marc Soler e, soprattutto, al talento di Juan Ayuso, alla prima grande corsa a tappe della carriera. In pianura invece potranno dare un contributo importante Ivo Oliveira, Sebastian Molano e Pascal Ackermann, con gli ultimi due che saranno impegnati anche a cercare un successo di tappa buttandosi nelle volate.

“Si tratterà della mia prima partecipazione alla Vuelta, non vedo l’ora che la corsa inizi. I recenti mesi non sono stati del tutto lineari per me e la mia condizione non è stata al 100%, ma alla Vuelta a Burgos ho terminato con uno squillo vincente che mi dà una grande spinta in termini di fiducia” ha dichiarato Almeida.

“Sto avendo di nuovo buone sensazioni in bici e, anche grazie a una grande squadra, penso che potremo toglierci delle soddisfazioni alla Vuelta. È sempre difficile fissare con precisione degli obiettivi, penso che essi potranno diventare più chiari con il passare delle tappe. La strada da Utrecht a Madrid sarà lunga, sono pronto per questa sfida”.