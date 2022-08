Vuelta Espana, Evenepoel sempre più padrone: sua la crono di Alicante

30-08-2022 17:52

Remco Evenepoel continua a recitare il ruolo del dominatore alla Vuelta Espana. Volando a oltre 55 chilometri orari di media infatti, il talento belga della Quick-Step Alpha Vinyl ha stravinto la cronometro di Alicante rafforzando in questa maniera anche la leadership in classifica generale.

Evenepoel, al primo successo di tappa (il 34° in carriera) in una grande corsa a tappe, ora guida il Grand Tour iberico con 2’41” su Roglic (2° di tappa a 48”), 3’03” su Mas (10° a 1’51”) e 3’55” su Carlos Rodriguez, distacchi che rendono il nativo di Aalst il netto favorito per la vittoria finale.

Costui tuttavia, seppur forte di un vantaggio importante, dovrà stare attento alle prossime frazioni dove diversi corridori potrebbero provare a metterlo in mezzo e saggiare la sua tenuta sulle tre settimane, ad oggi ancora un’incognita visto che il belga non è mai arrivato in fondo ad un Grande Giro.

Di seguito l’ordine d’arrivo della decima tappa e la classifica aggiornata.

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) – 33:18

2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 0:48

3. Rémi Cavagna (FRA/Quick Step-Alpha Vinyl) a 1:00

4. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 1:22

5. Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) a 1:27

6. Lawson Craddock (USA/BikeExchange) a 1:37

7. Simon Yates (GBR/BikeExchange) a 1:42

8. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:46

9. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 1:47

10. Enric Mas (ESP/Movistar) a 1:51

Classifica generale

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) – 34:35:50

2. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 2:41

3. Enric Mas (ESP/Movistar) a 3:03

4. Carlos Rodríguez (ESP/Ineos Grenadiers) a 3:55

5. Simon Yates (GBR/BikeExchange) a 4:50

6. Juan Ayuso (ESP/UAE Emirates) a 4:53

7. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 6:45

8. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 6:50

9. Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers) a 7:06

10. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 7:37