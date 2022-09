Vuelta Espana, la Bahrain-Victorious risponde a Roglic

10-09-2022 13:01

Continua a tenere banco la polemica sorta nelle scorse ore tra Primoz Roglic e Fred Wright, col primo che ha accusato il secondo di averlo fatto cadere (portandolo poi al ritiro) nella sedicesima tappa della Vuelta e il secondo che ha respinto al mittente ogni accusa.

Oggi, a sostenere ulteriormente la posizione del britannico, è intervenuta la Bahrain-Victorious che con una nota piuttosto piccata ha risposto per le rime alla Jumbo-Visma e a Roglic.

“La Bahrain Victorious sta con Fred. Crediamo fosse un incidente di gara. Purtroppo le cadute fanno parte del nostro sport e questa non è la prima, e non sarà l’ultima, nonostante i corridori facciano tutto il possibile per evitarle. I filmati supportano la nostra tesi: il nostro corridore non cambia traiettoria” si legge nel comunicato rilasciato dalla formazione bahreinita.

“Crediamo anche che se un team abbia una certa visione di un incidente, il posto in cui dirlo è con i commissari dopo la gara invece che pubblicare un comunicato online dopo qualche giorno. È prevedibile che un comunicato del genere porti all’odio verso un altro membro del gruppo, cosa che troviamo molto deludente. Ci auguriamo sinceramente che azioni che incitano tali comportamenti online cessino di esistere. Fred è gentile, generoso ed estremamente talentuoso. Non merita questi commenti o il sentimento che è stato indirizzato verso di lui negli ultimi giorni”.