Vuelta Espana: Molano vince a sorpresa l’ultima tappa, a Evenepoel la generale

12-09-2022 10:27

Parla colombiano l’ultima tappa della Vuelta Espana 2022, corsa che si è conclusa a Madrid con lo sprint vincente di Juan Sebastian Molano.

Il corridore sudamericano doveva essere l’ultimo uomo di Pascal Ackermann ma negli ultimi metri né il compagno né i rivali sono riusciti a sopravanzarlo e così per lui è arrivata una vittoria che è indubbiamente la più prestigiosa della carriera.

“Non ho ancora realizzato quello che è successo. Dovevo lanciare Ackermann (poi terzo, ndr) e sentivo di avere buone gambe. Ai 300 metri mi sono trovato davanti e le sensazioni erano ancora buone. A quel punto proprio non ho pensato di fermarmi” ha dichiarato dopo il traguardo l’alfiere dell’UAE Team Emirates, primo davanti a un sempre presente Mads Pedersen, vincitore per distacco della maglia verde della classifica a punti.

La classifica generale invece alla fine l’ha chiusa davanti a tutti Remco Evenepoel, ventiduenne belga che, con questo successo, non solo ha regalato al suo paese la prima vittoria in un Grande Giro dopo 44 anni ma anche la prima in assoluto alla Quick Step in una corsa a tappe di tre settimane.

Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica generale finale.

1. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates) – 2:26:36

2. Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) – s.t.

3. Pascal Ackermann (GER/UAE Emirates) – s.t.

4. Mike Teunissen (OLA/Jumbo-Visma) – s.t.

5. Danny van Poppel (OLA/Bora-Hansgrohe) – s.t.

6. Kaden Groves (AUS/BikeExchange) – s.t.

7. Fred Wright (GBR/Bahrain-Victorious) – s.t.

8. Lionel Taminiaux (BEL/Alpecin-Deceuninck) – s.t.

9. Ben Turner (GBR/Ineos Grenadiers) – s.t.

10. Cedric Beullens (BEL/Lotto-Soudal) – s.t.

Classifica generale

1. Remco Evenepoel (BEL/Quick Step-Alpha Vinyl) – 80:26:59

2. Enric Mas (SPA/Movistar) a 2:02

3. Juan Ayuso (SPA/UAE Emirates) a 4:57

4. Miguel Ángel López (COL/Astana) a 5:56

5. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 7:24

6. Thymen Arensman (OLA/DSM) a 7:45

7. Carlos Rodríguez (SPA/Ineos Grenadiers) a 7:57

8. Ben O´Connor (AUS/Ag2r-Citroën) a 10:30

9. Rigoberto Urán (COL/EF-EasyPost) a 11:04

10. Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) a 12:01