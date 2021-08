Vuelta Espana, Roglic rassicura tutti dopo la caduta

È stato un finale ricco di colpi di scena quello della decima frazione della Vuelta Espana. Sull’ultimo gpm di giornata infatti da una parte si è accesa la battaglia per la vittoria di tappa, dall’altra i leader di classifica hanno provato a far selezione attaccandosi frontalmente.

Tra questi, alla fine, a fare la differenza è stato ancora una volta Primoz Roglic il quale però poi, in discesa, ha vanificato tutti gli sforzi fatti rendendosi protagonista di una scivolata che, seppur sena conseguenze, non gli ha permesso di proseguire l’azione avviata in salita.

“Senza la caduta starei meglio, ma le corse sono così. Senza rischiare non si vince, quindi va bene così” ha detto Roglic dopo il traguardo.

“Andavo troppo veloce. La strada era molto scivolosa e io andavo semplicemente un po’ troppo veloce” è stata la franca ammissione del campione olimpico a cronometro che non dovrebbe impiegare molto a smaltire i postumi del capitombolo.

OMNISPORT | 24-08-2021 18:37