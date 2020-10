Il francese della Groupama-FDJ David Gaudu ha vinto l’undicesima tappa della Vuelta di Spagna: il transalpino ha preceduto lo spagnolo Marc Soler e l’australiano Storer.

In classifica generale non arrivano sconvolgimenti nonostante i 5 gran premi della montagna odierni: Roglic e Carapaz si marcano stretti, lo sloveno ha lo stesso tempo dell’ecuadoriano ma è in rosso grazie ai migliori piazzamenti. Domenica l’atteso arrivo sul temibile Angliru.

OMNISPORT | 31-10-2020 18:38