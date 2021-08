Vuelta, Ineos in Spagna con uno squadrone

Leggendo i nomi dei convocati della Ineos-Grenadiers per la Vuelta Espana 2021 non ci sono su quale sarà l’obiettivo della formazione britannica in terra iberica.

Con Egan Bernal (vincitore del Giro d’Italia), Richard Carapaz (neo oro olimpico) e Adam Yates contemporaneamente al via, la compagine inglese punterà decisa al primo posto della generale, un obiettivo per il quale Dave Brailsford e i suoi uomini hanno deciso di schierare l’artiglieria pesante.

Al fianco dei tre leader infatti anche Pavel Sivakov, recentemente quarto alla Vuelta a Burgos, può avere legittime ambizioni, mentre Jhonatan Narvaez, Salvatore Puccio e Dylan Van Baarle saranno verosimilmente deputati a svolgere compiti di gregariato comunque fondamentali per i loro capitani.

La corsa a tappe spagnola, in programma da sabato 14 agosto a domenica 5 settembre, scatterà da Burgos con una crono di sette chilometri, una prova questa in cui il campione uscente Primoz Roglic tenterà subito di guadagnare i primi preziosissimi secondi sui diretti rivali per la vittoria finale, un traguardo questo che in casa Ineos vogliono assolutamente non lasciarsi sfuggire.

09-08-2021