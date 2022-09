W gli sposi! Marcell Jacobs e Nicole Daza sono convolati a nozze

17-09-2022 22:11

Giornata di grandi festeggiamenti a Gardone Riviera dove il campione olimpico ed europeo dei 100 metri Marcell Jacobs, davanti a Torre San Marco sul lago di Garda, ha sposato la sua bella Nicole.

Di fronte a 170 invitati, tra cui i compagni di nazionale Fausto Desalu, Gianmarco Tamberi, l’allenatore Paolo Camossi, la mental coach Nicoletta Romanazzi ed il presidente del Coni Giovanni Malagò, Marcell e Nicole si sono detti sì, fra l’emozione vibrante delle loro mamme e dei parenti. Per la sposa non sono mancati zii e cugini dall’Ecuador, per il campione azzurro, invece, presenti nonna Claudia e la famiglia paterna arrivata dall’America ma non il papà Lamont a conferma di un rapporto da sempre burrascoso.

Dopo la cerimonia via alle foto di rito, mentre il ricevimento ha avuto inizio intorno alle ore 20.30.