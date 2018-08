Walter Mazzarri fa un appello ai tifosi

Ad Anfield Walter Mazzarri era già stato, ai tempi del Watford, ma tornarci alla guida del Torino è un’altra cosa. E un’altra emozione. Il tecnico toscano ha parlato al termine della gara persa per 3-1 contro il Liverpool, ultima amichevole dell’estate granata: “Ringrazio i nostri tifosi che si sono fatti sentire, è stata una bellissima emozione che mi auguro di rivivere sempre in campionato. Purtroppo siamo andati sotto subito, poi loro in casa si caricano con un ambiente così: abbiamo sofferto, ma contro la squadra finalista di Champions ci può stare. Comunque ho visto delle belle giocate, sono contento e fiducioso”.

Mai rilassarsi, però, neppure se domenica di fronte ci sarà una neopromossa in B come il Cosenza per la Coppa Italia: “Il calcio d’agosto è pericoloso, dovremo passare il turno a ogni costo, ma abbiamo tutto da perdere. Spero vengano tanti tifosi a sostenerci”.

