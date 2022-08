Wanda-Icardi, la verità sul divorzio e la sua risposta al sindacato delle colf

20-08-2022 09:14

Non è proprio un’estate tranquilla per Wanda Nara. La moglie-agente dell’ex bomber dell’Inter Icardi, che di par suo sta egualmente vivendo un momento professionale difficile con la prospettiva di dover giocare tra i dilettanti dopo essere stato liquidato dal Psg come non funzionale al progetto della prima squadra, sta lottando su più fronti da mesi.

L’avvocato di Wanda non pensa al divorzio

In mezzo ci sono anche le voci di gossip sulla sua presunta lite definitiva con Icardi. Si è parlato di divorzio dopo quella che sarebbe stata una rottura insanabile ma a fare chiarezza è l’avvocato della donna. In un’intervista a Infobae, l’avvocatessa di Wanda Nara ha dato la sua versione dei fatti. Ana Rosenfeld è prima di tutto un’amica della showgirl, ma difende anche i diritti di moltissime donne dello spettacolo, tra cui quelli della moglie del calciatore argentino.

In merito alla relazione della coppia, Ana ha risposto ad una domanda ben precisa: “Se ci sarà un nuovo divorzio per Wanda? No speriamo di no“.

Tra Wanda Nara e la colf finisce in tribunale

Quella che invece continua è la battaglia legale contro Carmen, la loro ex domestica. La donna che appunto aveva diffuso un vocale in cui la Nara faceva riferimento ad una separazione certa dall’attaccante. La donna è stata denunciata “per tutte le falsità riportate sul conto della sua famiglia in vari programmi argentini”, scatenando la reazione della colf che ha deciso di fare valere le proprie ragioni in Tribunale.

Il suo avvocato ha pubblicamente attaccato Icardi e Wanda, che avrebbero insultato e maltrattato la sua assistita, “riducendola praticamente in schiavitù. Le hanno dato documenti falsi, le hanno chiesto di dire che era una rifugiata, non la lasciavano mai uscire da sola, era costretta a dormire sul pavimento, vicino alla lavatrice. Mangiava cibo scaduto. Icardi le urlava di continuo. Abbiamo prove, foto, conversazioni”.

E poi ancora: “Ogni volta che Carmen si lamentava di qualcosa le prendevano il telefono, come se fosse una bambina. Prima di lasciare l’Italia i suoi bagagli sono stati controllati in maniera violenta. Le hanno controllato anche le scarpe dicendo: “Vediamo se hai rubato qualcosa”. Pure Nora, la madre di Wanda, era molto aggressiva nei suoi confronti”.

Il sindacato delle colf attacca Wanda Nara

La confessione di Carmen ha scatenato le collaboratrici domestiche dell’Uruguay, terra natale dell’ex dipendente di Icardi e Wanda. In una lettera aperta al Presidente del Paese un’associazione a sostegno delle lavoratrici ha addirittura invitato a non dare più alla Nara la possibilità di mettere piede dalle parti di Montevideo.

Daiana Carolina González, leader a capo dell’associazione per i diritti dei dipendenti domestici dell’Uruguay, ha parlato duramente di Wanda Nara durante un’intervista: “Sono piuttosto indignata per questo problema e quello che ha fatto Wanda mi sembra terribile”,

La replica è arrivara ora. Arrabbiata per l’atteggiamento del sindacato, Wanda Nara avrebbe comunicato con Daiana tramite un messaggio privato su Instagram: “Ascoltami, da dove c***o mi conosci per trattarmi come una bugiarda e tirar fuori il mio passato? Quanto ti ha pagato Carmen?”. Il messaggio è stato pubblicato dai media argentini.