Icardi-Wanda divorziano? Retroscena sull'ennesima rottura, bufera web

04-08-2022 18:09

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a far discutere e, ancora una volta, come spesso capita ultimamente, non per questioni legate al calcio o al mercato. Non poche, in ogni caso e come ogni anno, le indiscrezioni che vorrebbero l’ex Inter lontano da Parigi e dal Psg, ma a tenere banco sono, ancora una volta, i problemi di coppia tra Maurito e la moglie-agente che, dopo esserci stati vicini qualche mese fa, ora potrebbero essere pronti a porre fine al loro matrimonio.

Icardi, il messaggio attribuito a Wanda

A rivelare la nuova crisi è il programma televisivo argentino Los Angeles de la Mañana, che ha mandato in onda un messaggio vocale alquanto eloquente rivolto a una domestica da una voce che pare attribuibile a Wanda Nara:

Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il biglietto e tutto il necessario. Sto organizzando un po’ le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio. Forse ti può interessare Il ritorno di Icardi in Serie A, nuove indiscrezioni: il Monza pronto a chiudere con Wanda Nara Torna in auge l'ipotesi di un trasferimento di Icardi dal PSG al Monza che, secondo L'Equipe, sarebbe avvantaggiato dalla disponibilità del club parigino a sostenere parte dell'ingaggio

Tra Mauro e Wanda è finita?

Parole che lasciano pochi dubbi e che rivelano come, dopo la crisi dell’anno scorso, con il presunto tradimento di Mauro con l’attrice, cantante e modella argentina, China Suarez, lo strappo potrebbe non essersi più ricucito. Parole che preannunciano la fine di una delle coppie più chiacchierate del mondo del calcio, con possibili risvolti tutti da valutare anche sul calciomercato. Anche perché, questo, potrebbe essere l’anno giusto per rivedere l’argentino protagonista in campo, magari proprio in Serie A.

Icardi duro, smentisce la separazione

Dopo la diffusione del messaggio, non è tardata la replica piccata di Maurito, che sui social, con tanto di cuore rivolto alla moglie, ha tuonato:

Non so chi mi fa più pena, se quello che si inventano cose sulla mia vita o se quelli che ci credono.

Icardi-Wanda, la reazione dei social

Ma quella di Mauro non è l’unica reazione, visto che anche i tifosi non hanno mancato di commentare. Qualcuno ha scritto: “Pare che Icardi e Wanda Nara stiano divorziando. Dopo Totti-Ilary, Piquet-Shakira, Conte-Di Maio…pure loro. Non ce la posso fare” e un altro tifoso sottolinea sconsolato: “Oramai si parla più della vita privata, dei safari, del lato b che di Icardi calciatore. Un peccato per il ragazzo“, oppure: “Quando Icardi capirà che questa donna gli ha rovinato la carriera, sarà sempre troppo tardi…”, “Domanda: Icardi è ancora un giocatore di calcio?”. Un interista scrive: “Meno male che questo circo itinerante se n’è andato dall’Inter, sono perfetti per il Milan con nonno Ibra e de Keteletacoso” e, infine: “Senza Wanda Nara che lo ha rovinato, forse Icardi torna ad essere un calciatore“.