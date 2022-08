02-08-2022 15:28

Manca un mese alla conclusione della sessione estiva di mercato ed è già tempo di riprendere e fila delle trattative appena imbastite all’apertura delle trattative, quando sembrava che la Juventus potesse riprendere i contatti con Wanda Nara per chiudere, individuando in Mauro Icardi il vice Vlahovic.

Invece prima il Milan e poi il Monza si sono alternate come possibilità per l’attaccante argentino, intenzionato a lasciare il PSG e a tornare in Serie A.

Icardi al Monza, conferme dalla Francia

Dalla Francia rilanciano l’idea che vorrebbe portare Icardi in Brianza, per una serie di ragioni rilevanti e non da ultima una intesa artistica attestata da dichiarazioni di reciproca stima tra Wanda Nara e i vertici Mediaset, riconducibili alla famiglia Berlusconi.

Secondo L’Equipe, visto che l’attaccante argentino è fuori dai piani del nuovo allenatore del PSG, Christophe Galtier, e che non sarebbero giunte proposte concrete da parte dei grandi club sul piano europeo, i dirigenti biancorossi avrebbero ripreso i contatti con l’entourage di Icardi nel tentativo di esercitare leve alternative al blasone della società, neo promossa in Serie A.

Perché il rientro a Milano è più facile

Componenti come un doppio patto con la famiglia Icardi-Nara e la vicinanza con Milano, città in cui il giocatore ha investito in beni immobiliari e conserva una dimora molto appetibile a Porta Nuova, poco distante dalla nuova sede dell’Inter.

A favorire il buon esito della trattativa, ci sarebbe poi un nuovo fattore: i parigini sarebbero pronti anche a pagare parte dell’ingaggio di Icardi (circa 10 milioni) pur di cederlo in anticipo rispetto alla scadenza e chiudere un’esperienza opaca, segnata anche da una crisi matrimoniale che ha influito sull’equilibrio e la serenità del giocatore.

Il mercato strepitoso del Monza di Galliani e Berlusconi

Dopo i due Ranocchia, Cragno, Carboni, Sensi, Pessina, Birindelli, Sorrentino, Caprari, Bondo, l’aggiunta a questo elenco in continuo aggiornamento di Icardi sarebbe il colpo atteso dai tifosi che aspettano da Galliani e Berlusconi un nome di richiamo sul piano internazionale.

E con l’argentino, ex capitano dell’Inter, dotato di tecnica ed esperienza sarebbero accontentati, sempre che Wanda Nara – al momento in Argentina – non abbia in serbo un’altra carta da giocare prima della chiusura del mercato estivo.

