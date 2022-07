05-07-2022 10:51

Perché negarsi l’occasione di prendere un pacchetto completo, invece che limitarsi a un solo protagonista? L’opportunità, soprattutto se gli attori di questa operazione portano il nome di Mauro Icardi e Wanda Nara, non è così remota come le ragioni legate a contratti e ingaggi potrebbero suggerire.

Insomma, Icardi al Monza non è una mera suggestione, alimentata dalla sapiente dialettica che Adriano Galliani ha saputo affinare in anni di comunicazione istituzionale nel recente passato milanista.

Icardi al Monza, Wanda Nara a Mediaset

I primi ad affiancare il nome dell’attaccante argentino alla società guidata da Silvio Berlusconi e da Galliani sono stati gli esperti di calciomercato.com, che pur riconoscendo l’ardire dell’ipotesi sul versante tecnico non hanno accantonato del tutto l’idea complice i buoni rapporti tra Wanda nara e i vertici Mediaset come la volontà di Mauro di staccare con Parigi e l’ambiente PSG che non gli ha portato poi così tanto clamore e crescita.

La difficoltà, oggettiva e innegabile, è quella di convincere gli sceicchi del PSG a cedere il giocatore in prestito e, soprattutto, a pagare una parte del lauto ingaggio strappato all’epoca dalla moglie agente, Wanda Nara.

Il ruolo di Wanda Nara nella trattativa

In precedenza opinionista del GF Vip e presenza fissa di Tiki Taka, nonostante le polemiche che ne scaturirono all’epoca della conduzione di Pierluigi Pardo, la showgirl argentina sarebbe interessata a tornare a ricoprire un ruolo di visibilità televisiva attraverso una sorta di accordo quadro che investa anche i suoi obiettivi personali.

Inoltre, com’è noto, i coniugi Icardi vantano diverse proprietà immobiliari a Milano e una rete di amicizie tra le più solide di questi anni italiani della coppia: Wanda è arrivata in Italia con il primo marito, l’ex attaccante Maxi Lopez, mentre Icardi ha vestito prima la maglia della Samp e poi è stato acquistato, al culmine della sua carriera, dall’Inter.

La campagna acquisti del Monza

Intanto il Monza ha già portato a casa Cragno, Carboni, Ranocchia e Sensi e ha chiuso per Pessina. Con Icardi in attacco, l’immagine di una campagna acquisti straordinaria riempierebbe lo stadio, visto che già il numero di abbonamenti è impressionante per il debutto in serie A.

