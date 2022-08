02-08-2022 09:00

L’ultimo nome per la Juve è quello di Dries Mertens. Il nazionale belga classe 1987 potrebbe finire nel mirino dei bianconeri: libero, sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Napoli a parametro zero è uno dei disoccupati di lusso di questa sessione.

Esperienza, conoscenza del campionato e un ingaggio sostenibile per la società di Andrea Agnelli, alla ricerca di una valida alternativa sul mercato ad Alvaro Morata.

Juve-Mertens, il no di Roma e Lazio

Dopo le voci su Roma e Lazio, “Ciro” ha rifiutato alcune offerte dall’estero e sta valutando la proposta della Salernitana. Secondo calciomercato.com, sarebbe un’occasione irripetibile per entrambi: in fondo, Mertens cerca un contratto di livello, dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis, il quale ha ribadito ai tifosi di aver tentato di convincere il giocatore a suon di aumenti.

La soluzione Salernitana, va detto, non implica certo importanti cambiamenti logistici per il belga, ma che va ragionata nell’eventualità si profili un trasferimento di alto profilo come quello alla Juventus.

Fonte: ANSA

L’idea di Allegri di vice Vlahovic

Allegri, soprattutto dopo l’infortunio di Pogba e l’incertezza anche sull’americano McKennie, necessita di nuove certezze per impostare una squadra competitiva dopo una stagione di passaggio.

Per Mertens, qualora dal primo accostamento si passi alle fasi concrete della negoziazione, si tratterebbe di ricoprire un ruolo decisivo, importante nell’economia delle risorse della squadra: infatti per il belga il tecnico andrebbe a cucire un ruolo, quello di vice Vlahovic, indispensabile considerati i fronti sui quali la Juventus si troverà ben presto impegnata.

Le alternative a Mertens che non convincono

Nomi come Werner (Chelsea), Depay (Barcellona), Martial (Manchester United) e Milik (Marsiglia) non convincono del tutto ad eccezione forse per l’ex Napoli.

In Italia le alternative al parametro zero sono quelle già note: Arnautovic (Bologna), Muriel (Atalanta) e Raspadori (Sassuolo) per il quale proprio De la e il suo Napoli stanno studiando un’offerta irresistibile.

