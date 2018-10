Wanda Nara: anche ad Amsterdam non dimentica i suoi cani

Wanda Nara ha approfittato dell’ultima partita dell’Inter in Olanda contro il Psv per visitare le bellezze dei Paesi Bassi insieme al figliolo Valentino Lopez. I due hanno ammirato insieme i monumenti e i musei più belli di Amsterdam, postando sui social network tanti scatti del soggiorno olandese. Eppure, anche a distanza, la bella Wanda Nara non ha dimenticato i suoi amici a quattro zampe e, ironicamente, ha voluto dedicare un pensiero ai suoi quattro cani nel giorno di San Francesco, postando una foto in cui lei è totalmente circondata dai suoi amici quadrupedi, paragonandosi metaforicamente all’uomo che parlava con gli animali. Non è la prima volta che Wanda rivolge un pensiero ai suoi amici quadrupedi: Tano, Louis, Coco e Junior sono quattro inseparabili amici che condividono le mille avventure di casa Icardi. Eppure la domanda sorge spontanea: se Wanda e Valentino Lopez sono in Olanda, come testimoniano le foto fatte durante la partita di Champions, a quando risalirebbe la foto con i cani? Le alternative sono soltanto due: o Wanda si è portata i suoi quattro amichetti pelosi in aereo (e non sarebbe la prima volta) o aveva già preparato la fotografia per postarla il giorno di San Francesco. Eppure, se la famiglia Icardi questa estate era partita alla volta di Ibiza con i quattro cani al seguito, pensare che Wanda porti con sé i quattro cani anche per brevi soggiorni appare un’ipotesi poco reale. Molto più probabile che Wanda avesse già preparato il simpatico sketch prima di partire. Insomma, è proprio il caso di dirlo, nell’epoca dei selfie bisogna pensare proprio a tutto.

SPORTEVAI | 05-10-2018 12:17