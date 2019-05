Wanda Nara coccola Icardi. E lo trattiene a Milano

Sospiro di sollievo prima delle consuete esternazioni della moglie. Ma l’errore dal dischetto di Mauro Icardi contro l’Empoli sarebbe potuto costare veramente caro all’Inter. Autore di una prestazione non eccelsa, l’attaccante argentino ha ricevuto, da Wanda Nara, parole al miele: “A volte non basta un gol al Barcellona, al Tottenham, 3 goal nel derby, 124 goal a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova”, le frasi postate sui social della moglie/agente.

Wanda Nara va anche oltre: “Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami”. Un messaggio chiaro per ribadire la volontà del suo assistito di proseguire la sua avventura all’Inter.

Poi la show-girl argentina torna sul tema dal salotto di Tiki-Taka, trasmissione Mediaset. “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha le p…e di batterlo succede. Anch’io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo”.

“Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ricomincia la prossima stagione. Una partita con tante emozioni, essere interista ti fa sapere che il cuore funziona benissimo. Mauro è uno che è freddo, ma capita anche a Messi e Ronaldo di sbagliare. Ha realizzato anche altri due rigori pesantissimi dopo tutto quello che è successo” la conclusione della Nara.

Quanto successo durante l’anno, però, non è stato messo alle spalle da Luciano Spalletti. “Vorrei avere occasione di rivedervi per dire due o tre cose ancora”: il tecnico dell’Inter, parlando del caso Icardi, ha mandato un messaggio ai giornalisti presenti in sala stampa al termine della soffertissima sfida con l’Empoli. E, al momento, non è chiaro se i due saranno al via della prossima stagione con il simbolo dell’Inter sulla maglia: i prossimi giorni potrebbero già essere decisivi.

SPORTAL.IT | 27-05-2019 10:57