Wanda Nara scatena il caos: attacco choc contro Adani

Nella serata che ha visto l’Inter crollare a Napoli emettere in dubbio la qualificazione alla prossima Champions League, che molti davano ormai per acquisita, Wanda Nara torna a far parlare di sé e a scuotere l’ambiente nerazzurro.

La moglie di Mauro Icardi si è scagliata contro l’opinionista di Sky, Lele Adani, durante il posticipo del San Paolo tra nerazzurri e partenopei. La show-girl, che seguiva dai camerini di Tiki Taka il match su Sky, ha risposto duramente su Instagram ad Adani che aveva definito “totalmente inutile” la rete di Icardi su calcio di rigore all’81’, il gol della bandiera per l’Inter sconfitta per 4-1.

Wanda in una storia Instagram si è sfogata scrivendo: “Inutile la reconcha de tu hermana”, una frase volgare traducibile con la più educata “inutile sarà tua sorella”. La storia è stata poi cancellata, ma già aveva fatto il giro della rete.

Wanda a Tiki Taka è poi tornata sulla questione in modo più pacato: “Il gol è inutile per Mauro e per la situazione, ma un gol è sempre una cosa positiva. Soprattutto vista la situazione”.

Sulle voci di mercato che accostano insistentemente suo marito alla Juventus si esprime così: “Il post di Mauro è nato perché hanno fatto passare come parole sue un pensiero che però non ha mai fatto, una cosa che non ha mai detto. Mauro non parla, nessuno lo ha sentito da quando gli hanno tolto la fascia, e non è giusto che escano prime pagine che non sono vere”.

Così si era espresso Icardi su Instagram: “Siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter. Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false, ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare. Ripeto: ho già espresso all’Inter la volontà di rimanere perché l’Inter è la mia famiglia. Il tempo dirà chi ha detto la verità. Forza Inter, sempre”.

