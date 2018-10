Wanda Nara, dopo l'asado in tv il jet privato per il Psv

Giornate intense per Wanda Nara. La moglie di Icardi lunedì si è esibita anche in versione-cuoco, in diretta tv durante Tiki-Taka su Italia1, ed ha cucinato un gustoso asado che è stato assaggiato da tutti gli ospiti durante la trasmissione. La showgirl aveva anche commentato con ironia la vicenda, con due post su twitter, scrivendo prima “mi tocca anche cucinare” e poi – con la foto che la ritrae mentre sta per addentare una fetta di carne – “ero sicura che la telecamera non mi stava inquadrando .. non ho potuto resistere Carne ARGENTINA”.

E’ però tempo di Champions anche per lei, se Maurito ieri è volato per l’Olanda assieme all’Inter, impegnata stasera contro il Psv per la seconda giornata di Champions, Wanda Nara solo oggi è partita per Eindhoven a bordo di un jet privato. Su instagram le foto prima della partenza, dove spicca la mise singolare della signora Icardi: elegante cappotto color ghiaccio, lungo, occhiali da sole, scarpe sportive bianche con una borsa firmata Gucci in bella evidenza. “A presto Milano”. Subito sono fioccati commenti di ogni genere, tra chi le chiede di mandare messaggi al marito perché segni e tra tanti forza Inter c’è anche chi critica lo sfoggio dello sfarzo e del lusso: “C’è tanta gente che muore di fame nel mondo e tu che fai Wanda?”.

VIRGILIO SPORT | 03-10-2018 12:25