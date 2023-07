Wanda Nara per Icardi: il messaggio per l'attaccante e la reazione del figlio maggiore

Il messaggio social di Wanda Nara per Mauro Icardi: la reazione del figlio maggiore, sempre accompagnato da Maxi Lopez

21-07-2023 11:08

Sommersa dall’affetto dei cari all’interno della sua abitazione argentina, dopo essere stata ricoverata la scorsa settimana per forti dolori addominali, Wanda Nara è ora alle prese con una prima delicata fase della malattia. Fondamentale, in momenti del genere, la vicinanza di Mauro Icardi, dell’ex marito Maxi Lopez e dei figli, quotidianamente al fianco della modella e conduttrice televisiva, in attesa di una diagnosi definitiva sulla presunta leucemia. Bello il messaggio social diffuso da Wanda Nara per Icardi in queste ore.

Il mio Ken, il messaggio social di Wanda Nara per Mauro Icardi

Sono giorni ricchi di ansia e preoccupazione per Wanda Nara e per tutta la sua famiglia. Nonostante ciò, l’attuale conduttrice di Master Chef Argentina sta cercando di tranquillizzare la sua community attraverso segnali social e Instagram Stories che la ritraggono in compagnia delle figlie più piccole e di Mauro Icardi, sempre molto vicino alla sua compagna.

Gli oltre 16 milioni di followers di Wanda Nara, infatti, hanno potuto apprezzare foto e video pubblicati dall’ex procuratrice del centravanti del Galatasaray. Tra questi contenuti, diventati virali nel giro di pochi minuti, anche una foto dello stesso Icardi, sorridente e rilassato mentre beve il classico Mate argentino, di fronte agli occhi innamorati di Wanda. “Mi Ken“, questa la didascalia che accompagna lo scatto, con un evidente richiamo al film di Barbie appena uscito nelle sale, diretto da Greta Gerwig.

Maxi Lopez e i figli di Wanda Nara: i segnali social

Maxi Lopez non c’ha pensato su due volte. Appena saputa la notizia della malattia di Wanda Nara, è volato in Argentina per vivere insieme ai suoi figli più grandi questo momento così delicato. Oggi imprenditore, l’ex bomber del Catania sta impegnando quotidianamente Valentino, Costantino e Benedicto, giocando a calcio in giardino o sbrigando persino faccende lavorative con il loro contributo.

Mentre la sua nuova compagna è in Svizzera, insieme alla piccola Elle, Maxi Lopez si occupa così dei figli maggiori, cercando di tenerli lontani da cattivi pensieri. Nelle Instagram Stories di Maxi, baci, abbracci e tiri in porta, a testimonianza di un viaggio che è apparso necessario sin da subito per l’equilibrio dell’ampio nucleo familiare.

La diagnosi di Wanda Nara: l’esito dei nuovi esami

In un clima in cui regna un’apparente serenità, stando ai momenti racconti dai social network, Wanda Nara attende l’esito degli esami effettuati all’inizio di questa settimana, dopo aver ricevuto in anticipo una diagnosi tutta da verificare. C’è la consapevolezza di dover affrontare un periodo complicato, una battaglia da vincere anche grazie all’effetto e all’amore di amici e familiari. La leucemia è una cosa seria e, chiaramente, tutto deve essere confermato dall’équipe medica che segue giorno dopo giorno la modella argentina.