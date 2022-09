28-09-2022 17:09

In questo presente così indefinito, anche un post nelle storie genera ulteriore confusione: ma Wanda Nara e Mauro Icardi non erano in procinto di affidarsi ai rispettivi avvocati e valutare ogni singolo aspetto della loro vita in comune, dall’affidamento dei figli alla spartizione dell’ingente patrimonio, costruito in questo decennio di vita in comune?

L’annuncio di Wanda sui social ha squarciato il silenzio su una crisi urlata e poi negata, taciuta e poi ribadita con la pubblicazione delle chat notturne da parte dell’attaccante oggi al Galatasaray. Poi stanotte l’ennesima inversione di tendenza, dopo il bacio con tanto di tag dell'(ex?) moglie.

Icardi e Wanda Nara, una separazione annunciata

Nulla va interpretato in maniera univoca, nelle dinamiche del rapporto tra Wanda e Icardi: la loro relazione è stata costellata da crisi, infatuazioni, richieste e smentite fino alla figa a Milano della Nara con i figli e il viaggio d’amore a Dubai.

Un tormento che ha segnato l’ultimo anno e indotto Wanda a troncare una storia densa di avvenimenti e amore e una famiglia meravigliosa, ma ormai implosa senza soluzione anche se alcuni continuano a nutrire sospetti sulla separazione.

Fonte:

Divorzio da 60 milioni

Anche per via dello sforzo della moglie-agente di riuscire a strappare il miglior accordo possibile per Mauro, diventato attaccante del Galatasaray dopo le appannate stagioni al PSG.

Da quando hanno lasciato Milano e l’Inter, le cose non si sono rivelate sempre semplici. e anche il loro matrimonio sembra aver subito un contraccolpo: tradimenti, bugie, presunti amanti e nuovi legami: si condensa l’insieme del tutto nell’esistenza di Wanda&Mauro, azienda da sola capace di fatturare milioni di euro attraverso contratti commerciai, imprese e sponsorizzazioni.

I media argentini hanno quantificati in 60 milioni il costo del divorzio tra la modella-agente e il calciatore, ma forse non è neanche questa la cifra reale di questa Nara-Icardi spa.

Fonte: IPA

Il messaggio nella diretta di Wanda Nara

Nell’ultima storia, Icardi ha postato una foto che lo ritrae con Francesca e Isabella, le due figlie avute da Wanda Nara, geolocalizzandosi a Istanbul e aggiungendo “Manca poco!”.

In effetti lo stesso attaccante è comparso per lanciare un messaggio d’amore nei confronti di Wanda in una sua diretta: una frase in netto contrasto con le chat pubblicate e poi rimosse che abbiamo avuto modo di leggere nelle quali definiva la Nara “tossica“.

La separazione della sorella Zaira

Meno dubbia, invece, è la sorte toccata all’amata sorella di Wanda, Zaira Nara che ha comunicato la decisione di separarsi dal suo compagno e padre dei suoi due figli attraverso un comunicato ufficiale, condiviso su Instagram. Jakob Otto Ferdinand von Plessen attraverso questa nota, pubblicata sul proprio account ufficiale, ha confermato alcuni rumors che circolavano da qualche tempo, ovvero da quando anche Zaira e il compagno sono stati coinvolti nel Wanda gate.

“Dopo otto anni indimenticabili insieme, abbiamo deciso di separarci e dare un’altra opportunità a questa famiglia mantenendo l’amicizia e l’amore per i nostri che ci uniranno per sempre. Spero che sappiate capire e rispettare questo momento familiare”. Una scelta complicata e che le sorelle Nara vivono con le medesime sofferenze.

VIRGILIO SPORT