Wanda Nara "ruba" la corona a Miss Italia

Da regina delle wags a reginetta di bellezza il passo è breve, e Wanda Nara non si è fatta scappare nemmeno questo “titolo”. Nel salotto di Tiki Taka la moglie (e agente) dell’attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, è stata protagonista di un siparietto divertente con Carlotta Maggiorana, fresca vincitrice di Miss Italia 2018 e ospite negli studi Mediaset.

Wanda ha preso in prestito la corona vinta da Carlotta per scattarsi un selfie, rigorosamente postato su Instagram e subito commentato e cliccato da migliaia di followers. “Io Miss Italia per il tempo che dura il selfie… però almeno ho provato la corona, grazie”, ha scritto la moglie dell’attaccante argentino.

E non è finita qui. Wanda ha approfittato dell’occasione per punzecchiare il giornalista e tifoso bianconero Giampiero Mughini, anche lui tra gli ospiti del programma condotto da Pierluigi Pardo. “La corona di Miss Italia dovrebbe indossarla Mughini, che ha già vinto la Champions quest’anno”. La risposta del tifosissimo della Juventus è stata piuttosto stizzita: “Ma neanche a parlarne, odio questa roba, la odio. Non la indosso nemmeno un minuto”.

Ogni momento è buono per accendere il duello tra Juventus e Inter, e Wanda Nara non si è fatta scappare l’occasione. D’altronde, con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora punta seriamente a diventare regina d’Europa. Invece Wanda, dopo l’esordio vittorioso dell’Inter contro il Tottenham (con tanto di gol segnato da Mauro), è diventata una wags da Champions League a tutti gli effetti.

VIRGILIO SPORT | 25-09-2018 13:16