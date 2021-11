Warriors, Draymond Green svela i suoi obiettivi per la stagione

22-11-2021 15:58

Draymond Green è un giocatore che ha ritrovato sé stesso e, prima ancora, motivazione e agonismo, tornando a essere non solo uno dei giocatori più decisivi nel sistema di Golden State ma anche uno dei più tenaci dell’intera lega.

Il linguaggio del corpo e l’impatto dell’“Orso Ballerino” in questo avvio di stagione sono quelli dei bei tempi, quelli, per intenderci, delle stagioni culminate con la vittoria del titolo NBA per i Warriors, squadra con cui il numero 23 gialloblù ha messo nel mirino quest’anno due prestigiosi traguardi individuali.

“Voglio essere ancora Defensive Player of the Year. Ed anche All-Star. Questo mi motiva perché in tanti non mi contano. Lo stesso errore che hanno fatto quando sono arrivato in NBA. Questa è benzina sul fuoco” ha affermato Green.

“Ho ritrovato l’amore e la gioia per il gioco. Mi diverto a giocare e controllare quello che riesco a controllare. Negli ultimi due anni ho fatto schifo quindi i miei figli davvero non sanno quanto io sia bravo. E voglio farglielo vedere e capire. Questo mi motiva. Quando ero al massimo loro avevano 3 ed 1 anno. Quindi sto giocando al massimo per fare capire loro cosa sono in grado di fare” ha spiegato la determinatissima ala di Golden State.

