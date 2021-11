Warriors e Curry dominanti, Suns da record

27-11-2021 09:03

Dopo un giorno senza match, la notte di sabato è stata all’insegna dell’abbuffata per la NBA, con ben undici partite in programma.

E se i Lakers continuano a zoppicare, sono tante le franchigie che volano. Su tutte Warriors e Suns.

Golden State si conferma al top con il successo numero 17 in stagione in 19 partite giocate. Steph Curry spazza via Portland e stravince il duello con Damian Lillard, autore di soli 16 punti, contro i 32 di Curry con 7 rimbalzi e 8 assist.

Phoenix invece domina sul parquet dei Knicks e fissa il nuovo record di vittorie consecutive nella storia della franchigia, 15: super Devin Booker da 32 punti, per Paul 14 e 10 assist.

Bene anche i Bulls, che a Orlando sono trascinati dall’ex Nikola Vucevic (16 punti e 8 rimbalzi) e prosegue la risalita dei campioni in carica di Milwaukee: i Bucks infilano il sesto successo di fila a Denver grazie a un super Giannis Antetokounmpo, autore di 24 punti, 13 rimbalzi e 7 assist in soli 30 minuti.

Paiura per i Grizzlies, che perdono per infortunio (distorsione al ginocchio) Ja Morant nel match perso contro Atlanta.

I risultati della notte:

Orlando Magic-Chicago Bulls 88-123

New York Knicks-Phoenix Suns 97-118

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves 133-115

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks 100-132

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 99-101

Indiana Pacers-Toronto Raptors 114-97

San Antonio Spurs-Boston Celtics 96-88

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 109-120

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 97-98

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 118-103

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 137-141

