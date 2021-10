Warriors, Kerr alla ricerca del miglior equilibrio tra attacco e difesa

19-10-2021 12:25

A poche ore dall’esordio stagionale in regular season contro i Lakers, Steve Kerr ha parlato di come è stata costruita la squadra quest’anno e degli obiettivi che in casa Warriors si sono prefissati di raggiungere coi nuovi innesti.

“Ci siamo concentrati sulla metà campo offensiva perché di fatto è la prima volta che ne abbiamo avuto bisogno. Nei miei cinque anni qui c’è sempre stato grande potenziale in attacco e siamo andati alla ricerca di giocatori versatili, two-way, sapendo che avremmo fatto strada nei Playoff” ha esordito il capoallenatore di Golden State.

“Dopo l’anno scorso, in cui abbiamo avuto la quinta miglior difesa e il 21° attacco della lega, ci siamo trovati a rivalutare le posizioni. Eravamo sbilanciati, con solo un paio di giocatori davvero pericolosi al tiro da tre punti” ha ammesso lucido Kerr.

“È difficile giocare a pallacanestro nel 2021 senza queste opzioni nel bagaglio. Cerchiamo l’equilibrio che ci è mancato nella passata stagione ma per trovarlo dobbiamo mantenere la dinamica anche in difesa e confermare il dato in top 5” è stata la chiosa del coach dei Warriors, dati da molto come una delle possibili grandi sorprese della stagione.

