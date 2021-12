Warriors, Wiggins in quarantena: non ci sarà contro i Suns

20-12-2021 10:48

Anche Golden State deve fare i conti con l’aumento esponenziale dei giocatori inseriti nel protocollo anti-Coronavirus e quindi impossibilitati a giocare.

Dopo Jordan Poole, infatti, coach Kerr ha perso anche Andrew Wiggins.

Dopo non essere stato schierato dal tecnico nel match di Toronto contro i Raptors insieme a Stephen Curry e Draymond Green, decisione dettata dalla volontà di eliminare rischi di contagi con conseguente quarantena dad trascorrere in Canada, l’ex Minnesota è quindi costretto a fermarsi per regolamento e a restare fermo almeno una settimana: Wiggins non sarà quindi a disposizione per la partita contro i Sacramento Kings e Grizzlies, ma neppure per la super sfida di Natale contro i Suns, freschi di sorpasso a Curry e compagni al primo posto ad Ovest.

Wiggins, peraltro, era stato al centro di un caso ad inizio stagione dopo l’iniziale decisione di non vaccinarsi per motivi regliosi, rientrata su pressione della franchigia.

