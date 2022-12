Warzone 2, come visualizzare le proprie statistiche?

11-12-2022 10:18

Il nuovo capitolo del videogioco sta riscuotendo un enorme successo. Moltissimi i players che hanno ricominciato a giocarci, proprio come nel 2020. Ma esiste un modo per controllare le proprie statistiche all’interno del gioco?

Il nuovo capitolo del gioco Activision

Call of Duty: Warzone 2.0 è un videogioco battle royale free-to-play per PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. È un sequel di Call of Duty: Warzone del 2020. Il gioco fa parte di Call of Duty: Modern Warfare II del 2022 ma non richiede l’acquisto del suddetto titolo. Il gioco offre un gioco multipiattaforma e una nuova modalità di estrazione chiamata DMZ. Warzone 2.0 è stato ufficialmente rivelato da Activision a Call of Duty Next nel settembre 2022, è stato rilasciato il 16 novembre 2022 e fa parte di un singolo launcher cross-game noto come Call of Duty HQ.

Come visualizzare le proprie statistiche

Molto spesso, la bravura di un player dipende proprio dalle statistiche, che ricordiamo essere il rapporto tra le uccisioni e le morti all’interno del gioco, anche chiamato K/D. Esistono tornei dedicati a diversi livelli di KD ed è sicuramente il primo parametro da tenere in considerazione. Moltissime le domande che sono sopraggiunte riguardo alle modalità di visualizzazione del KD all’interno del nuovo Warzone. Molti dicono che sia impossibile da visualizzare, altri invece che sia nascosto. La verità è nel mezzo.

Eccome come fare per visualizzarle:

Avvia Warzone 2 dal quartier generale di CoD.

Apri il menu di gioco in alto a destra premendo Opzioni/Start/ESC.

Seleziona Statistiche.

Proprio come in MW2 al suo lancio, attualmente le statistiche di Warzone 2 non sono prontamente disponibili nel gioco. L’unica opzione, per ora, è visualizzare le statistiche multiplayer dalle partite multiplayer MW2. Le statistiche di Warzone 2 dovrebbero essere aggiunte al gioco in un futuro aggiornamento, proprio come il record di combattimento di MW2 è stato un’aggiunta al gioco nel primo importante aggiornamento dopo il rilascio. La funzione dovrebbe essere visibile dal 14 dicembre in poi, tuttavia, non mostreranno tutte le uccisioni e le morti precedenti che hai accumulato durante il gioco della prima stagione.

La stagione competitiva

Ricordiamo inoltre che Activision ha annunciato che la nuova stagione di Call of Duty League con il primo torneo LAN è previsto per il 15 dicembre a Raleigh, NC. Quest’anno ci saranno cinque Major, tre dei quali saranno ospitati dalle squadre della CoD League, oltre a un weekend di campionato per concludere la stagione nel 2024. La CoD League ha anche annunciato che il primo Major ospiterà anche un formato Pro-Am in cui i giocatori professionisti giocheranno partite contro i dilettanti per un montepremi di $ 500.000 (~ £ 439.850). Purtroppo tutto il competitivo è focalizzato in America e non esiste nulla di simile nel nostro paese.