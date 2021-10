Wenger torna in panchina: allenerà gli All Stars sauditi contro il PSG

L’ultra ventennale esperienza alla guida dell’Arsenal lo ha reso uno dei tecnici più vincenti e apprezzati al mondo, un guru per le nuove generazioni: Arsene Wenger ha lasciato i ‘Gunners’ nel 2018 e da allora non ha più avuto un ruolo su una panchina.

Un anno più tardi la FIFA lo ha scelto come responsabile dello sviluppo mondiale del calcio, incarico che ha di fatto certificato la fine di una carriera ad altissimi livelli, caratterizzata dal piacere di aver lavorato con un campione senza tempo come Thierry Henry.

Il 71enne avrà modo di tornare a vestire i panni dell’allenatore, seppur per una sola partita e per di più amichevole: il prossimo gennaio, a Doha, guiderà i migliori giocatori sauditi in un’esibizione contro il PSG di Messi, Neymar e Mbappé.

Sarà l’occasione per riprovare quelle sensazioni vissute con Nancy, Monaco, Nagoya Grampus e Arsenal, nonostante si tratti di un contesto assolutamente differente: in palio non ci sarà un trofeo ma gli stimoli che solo il calcio è in grado di regalare, quelli sì.

