West Ham, Ogbonna: "Aiuterò Scamacca a inserirsi"

04-08-2022 15:13

Ai microfoni di Sky Sport, Ogbonna ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’arrivo di Scamacca: “Per me è stato semplice entrare nel West Ham, avevo come testimonial Paolo Di Canio, che per noi italiani è come un pass d’entrata. Magari oggi potrei avere io questo ruolo per Scamacca. Dopo tanto tempo, può aiutare avere un altro compagno italiano. Io spero di aiutarlo nell’inserimento“.

“Tutti sanno quanto è interessante, che talento ha Gianluca: per lui è un trampolino di lancio in un campionato così competitivo, per un giovane come lui può essere una svolta ma dipende da lui. È stato accolto nel migliore dei modi: il West Ham è una famiglia, prima entri e meglio è”, ha concluso Ogbonna.