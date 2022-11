West Ham, Scamacca: "Sono sicuro che le cose andranno meglio"

12-11-2022 15:45

L’attaccante del West Ham Gianluca Scamacca, trasferitosi in estate in Premier League per 40 milioni di euro dal Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Guardian dopo questi primi mesi Oltremanica, nel corso dei quali ha trovato appena due reti in 12 presenze fino a questo momento.

Queste le sue parole:

“Non è facile ambientarsi qui, in un altro Paese e in un altro campionato. In Serie A vi è maggiore tattica, la Premier è rapida e fisica. Ma sono sicuro che le cose miglioreranno, è solo questione di tempo e so che questa per me è una grande opportunità per crescere. Sono molto contento di essere qui, anche se per ora sono ancora al 70%”.