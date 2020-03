Wierer, dedica speciale dopo il trionfo

Dopo il trionfo nella Coppa del Mondo di Biathlon, Dorothea Wierer ha voluto dedicare il successo a tutta l'Italia, consapevole di aver regalato una piccola grande gioia in un momento particolarmente difficile per il suo Paese: "Dedico questo risultato a tutta l'Italia – ha detto -. Sul fucile ho scritto: 'Vinceremo insieme'. Noi italiani facciamo sempre vedere di che pasta siamo fatti nei momenti difficili: non ho dubbi, insieme ce la faremo".

"Era difficile con la testa rimanere concentrati qui in Finlandia – ha aggiunto la campionessa azzurra, riprendendo in parte la polemica di venerdì -, il nostro sport è l'unico che ha dovuto ancora correre. Sono arrabbiata e delusa per quanto successo sinora e un po' preoccupata per la situazione che si è venuta a creare in Italia e nel mondo, spero finisca presto. Da parte mia ho cercato di vincere per l'Italia e sono veramente felice di avere messo a segno questa impresa".

SPORTAL.IT | 14-03-2020 22:42