Wilander esalta Djokovic: "Una superiorità che fa epoca"

Lo svedese incorona il serbo vincitore a Melbourne: "Ha modernizzato il suo tennis".

30-01-2023 12:17

Al di là dei numeri (10 Australian Open e 22 Slam), è come conquista i titoli a segnare l’era Djokovic, a detta di Mats Wilander, ex tennista e commentatore di Eurosport: “Djokovic ha modernizzato il suo tennis ancor di più, è più fisico e potente rispetto. Dà un’impressione di superiorità che raramente si è vista nella storia di questo gioco, è come se controllasse tutto nel corso dello scambio”.

A Melbourne il serbo ha ceduto solo sei volte il servizio, perdendo un set al secondo turno della manifestazione.