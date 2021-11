Wilander: "Non sarei sorpreso di un'assenza di Djokovic agli Australian Open"

26-11-2021 12:17

Uno dei motivi di maggiore interesse in questo momento nel mondo del tennis, oltre chiaramente a quanto avviene in Coppa Davis, è la scelta di Novak Djokovic riguardo alla sua eventuale partecipazione agli Australian Open 2022.

In Australia infatti, vige l’obbligo vaccinale e Nole ancora deve fare chiarezza sul suo status riguardo il vaccino. Di questa situazioine ne ha parlato Mats Wilander affermando che Djokovic vede in Australia il suo Slam preferito e che sicuramente a Melbourne, avrebbe la grossa chance di raggiungere quota 21 Slam e diventare il tennista con più titoli dello Slam nella storia.

Ecco le parole rilasciate dall’ex tennista, nel corso di una trasmissione ad Eurosport: “L’Australian Open è il torneo più importante della sua carriera e dove Nole ha vinto di più. Non sono sicuro che questo torneo sia più importante del Roland Garros o Wimbledon ma è il suo miglior Slam. Penso che Melbourne sarebbe il luogo più naturale per lui per staccare Roger Federer e Rafael Nadal ma allo stesso tempo Nole pensa anche alla sua salute ed al futuro.

Credo che lui pensi a lungo termine e non sarei sorpreso di una sua assenza a Melbourne. Credo che questa rappresenti un danno al torneo ma allo stesso tempo magari cosi abbiamo più chance di vedere un nuovo campione nei tornei del Grande Slam, quindi non mi preoccuperei”.

