Wilander non si fida di Sinner: "Fucsovics se la può giocare"

19-01-2023 12:11

Jannik Sinner è rimasto l’unico rappresentante del tennis maschile italiano agli Australian Open 2023. Le precoci eliminazioni di Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti, già fuori al primo turno, e l’uscita di Lorenzo Sonego, arresosi al secondo turno a Hubert Hurkacz al termine di un match più equilibrato del previsto, caricano di responsabilità il rosso di San Candido, che tuttavia dopo un 2022 travagliato sta facendo ben sperare in vista di un anno da protagonista alla luce delle belle prestazioni sfornate nei primi due turni a Melbourne contro Edmund ed Etcheverry.

Per arrivare agli ottavi e avvicinare quindi il miglior risultato della carriera in Australia, i quarti del 2022, Sinner dovrà vedersela con l’ungherese Marton Fucsovics, cliente da prendere con le molle al di là di un percorso finora senza troppe insidie, che l’ha visto eliminare l’argentino Coria e il sudafricano Harris, fatale a Musetti.

Sinner sarà il favorito, ma tra coloro che prevedono un match equilibrato c’è anche chi di Australian Open e di Slam in generale si intende eccome come Mats Wilander. L’ex numero uno del mondo, tre volte campione a Melbourne e ora apprezzato opinionista per Eurosport, ha provato a fare le carte al prossimo impegno dell’italiano, senza sbilanciarsi troppo in sede di pronostico:

“Sinner sulla carta è favorito, ma Fucsovics è un giocatore difficile da decifrare, che negli ultimi anni ha accumulato tanta esperienza – le parole di Wilander – Penso che Sinner possa farcela, ma Fucsovics è un grande atleta, quindi in sede di pronostico penso sia un 50%-50%”:

Secondo Wilander l’italiano dovrà guardarsi in particolare dalla battuta dell’ungherese: “Fucsovics serve molto bene, anche se Sinner è più giovane e negli Slam ha già ottenuto risultati migliori rispetto al suo avversario”.