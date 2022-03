Williams, Albon: “Abbiamo un grande futuro davanti”

15-03-2022 08:52

Il countdown verso l’inizio ufficiale della stagione di Formula Uno è iniziato: questo weekend motori accesi e primo GP della nuova era del campionato del mondo della classe regina dei motori a ruote scoperte.

Dopo le due sessioni di prove libere effettuate a Barcellona prima e a Sakhir dopo, si tirano le somme e si cerca di programmare la stagioen nel miglior modo possibile. Questo è il tempo in cui meccanici e piloti analizzano dati e trovano equilibri, ma dove anche l’ottimismo e la positività possono fare la differenza.

Detto di una buona risposta della Red Bull, di quella che potrebbe essere la mina vagante, ovvero la Ferrari, si sono viste cose buone anche dalla Haas e dalla Williams.

Proprio il pilota della scuderia inglese ha promosso a pieni voti il lavoro compiuto dal suo team in questo anno. La monoposto della Williams ha dato ottimi riscontri nell’ultimo weekend in Bahrain e questo fa ben sperare Alexander ALbon per l’inizio della stagione.

La squadra capitanata da Jost Capito ha tutti gli ingredienti per avvicinare prima le zone di vertice della classifica e nel giro di un paio di stagioni di arrivare a battagliare non solo per la zona punti, ma anche per il podio. Del resto gli investimenti del team di Dorilton sono piuttosto chiari, ovvero ambire ad essere protagonisti.

Queste le parole del pilota thailandese della Williams. “Jost Capito è un vero Team Leader che sta facendo davvero di tutto per massimizzare lo sviluppo della squadra. La scelta di Dorilton di effettuare un grande investimento all’interno della Williams va verso un’unica direzione, ovvero quella di avere tutti gli ingredienti per un grande futuro”.

