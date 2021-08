Wilshere pensa al ritiro: “I miei figli chiedono perché non gioco. Difficile rispondergli”

Non se la passa per nulla bene Jack Wilshere. Dopo il trascorso al Bournemouth, il classe 1992 al momento è infatti senza squadra e, tra un allenamento solitario e l’altro, sta meditando di mettere fine alla sua carriera calcistica.

“Ho detto al mio agente che non mi piace essere in questa situazione e mi sto ponendo di continuo la domanda del perché lo sto facendo. Oggi correvo da solo su una pista d’atletica e non avrei mai immaginato che sarebbe potuto succedere a questo punto della mia carriera” ha dichiarato il nativo di Stevenage a The Athletic.

“Inoltre i miei figli incominciano a capire e mi chiedono perché non sto più giocando a calcio e non è facile spiegargli perché. Tutti dicevano che a questa età sarei stato all’apice della mia carriera e invece sono senza squadra” è stata l’amata chiosa del centrocampista ex Arsenal e West Ham.

OMNISPORT | 25-08-2021 16:59