Wimbledon 2021: i giocatori dovranno alloggiare in hotel selezionati

Mancano più di tre mesi all’inizio di Wimbledon, ma gli organizzatori stanno già lavorando per consentire uno svolgimento del torneo più simile possibile a quanto avvenuto nell’era pre-covid.

Il Torneo di Wimbledon 2021 sarà la 134ª edizione dei Championships, torneo di tennis che si giocherà sull’erba e terza prova stagionale dello Slam per il 2021; si disputerà tra il 28 giugno e il 10 luglio 2021 sui 19 campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Per questa edizione i giocatori che prenderanno parte all’edizione 2021 del torneo di Wimbledon dovranno alloggiare in hotel ufficiali che verranno selezionati dall’organizzazione dello Slam in questi mesi che separano dal via della manifestazione. L’All England Club, infatti, vuole creare una bolla per evitare rischi da Covid-19 e così i tennisti, che di solito affittano da queste parti un appartamento, questa volta saranno costretti a pernottare in semplici alberghi.

OMNISPORT | 12-03-2021 13:51