Wimbledon 2022: Sinner cede un set ma va al terzo turno

29-06-2022 20:33

Pur con qualche patema di troppo Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon battendo col punteggio di 6-4 6-3 5-7 6-2 in tre ore e tre minuti di gioco lo svedese Mikael Ymer, il minore (e il più forte) di due fratelli la cui famiglia è originaria dell’Etiopia.

Wimbledon 2022: Sinner vince senza patemi i primi due set

Il primo a dover salvare una palla break è Sinner nel terzo gioco del primo set, in quello successivo ne ha una a sua volta ma non la sfrutta, poi nel decimo game ne ha tre, che sono anche tre set point, e la terza riesce a sfruttarla incamerando il primo parziale. A Jannik nel secondo set basta una palla break, nel quarto game, per aggiudicarsi anche questo parziale.

Wimbledon 2022: la partita si complica per Sinner che cede il terzo set

Il terzo set comincia con nove punti consecutivi e break conquistato nel primo gioco per Sinner che poi ha addirittura tre occasioni per il 3-0 con doppio break ma le fallisce, poi, nel sesto game, dopo aver vinto i primi due turni di servizio del set a zero, perde improvvisamente la battuta. Il 20enne di Sesto Pusteria ha altre quattro occasioni di strapparlo a Ymer ma ancora una volta le manca. Purtroppo Sinner cede ancora il servizio nel dodicesimo gioco e il match si allunga.

Wimbledon 2022: Sinner domina il quarto set. Il suo prossimo avversario sarà Murray o Isner

Nei primi tre game del quarto set ci sono ben tre break, due a favore dell’azzurro che poi nel quinto gioco va avanti di due turni di battuta e poco dopo chiude il match. Il prossimo avversario di Jannik sarà il vincente tra il britannico campione di Wimbledon nel 2013 e nel 2016 Andy Murray e lo statunitense dal servizio bomba John Isner.